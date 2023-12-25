- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر التعليم تؤجل مباشرة هذه الفئة بالجامعات والمعاهد إلى العام المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تأجيل مباشرة خريجي الدراسة الإعدادية من الدور الثالث في الكليات والمعاهد التي تم قبولهم فيها، إلى العام المقبل.
جاء ذلك في وثيقة صادرة عن التعليم وموجهة إلى الجامعات العراقية كافة، وتضمنت ما نصه: "استناداً إلى ما جاء في البند (ز-3) من الفصل السابع من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2023 / 2024، حصلت الموافقة على تأجيل دراسة الطلبة المقبولين في كليات/معاهد جامعاتكم من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2022/ 2023 الدور الثالث في الدراسة المسائية (العامة وذوي الشهداء) لتكون مباشرتهم في السنة الدراسية 2024/ 2025؛ وذلك لانتظام الدوام واستقرار الدراسة".