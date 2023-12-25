انت الان تتابع خبر الحوثيون يعلنون: سفن العالم آمنة عدا المتوجهة لإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف في تصريحات صحافية، أن "اليمن يتمسك بجدارة بحقه بالإطلالة الجيوستراتيجية على مضيق باب المندب"، قائلا أيضا إن "لا خطوط حمراء لديهم والخيارات مفتوحة أمامهم"، بحسب تعبيره.

وأكد العاطفي أن "أسلحتهم الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل لأبعد مما يتوقعه خصومهم".



يشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات للمساعدة في حماية حركة العبور التجارية في البحر الأحمر من هجمات على سفن متوجهة لإسرائيل.