انت الان تتابع خبر العراق والكويت يبحثان ملابسات اختفاء مواطن كويتي في الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية الكويتية تابعته الخليج 365، ان " سالم عبد الله الجابر الصباح أجرى اتصالاً هاتفياً مع فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار، حيث أبدى وزير خارجية العراق اهتماماً وحرصاً كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيراً إلى أن "السلطات العراقية تجري حالياً، وعلى أعلى المستويات، تحقيقاً بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء".

وأوضح حسين، بحسب البيان، أن "الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته".



وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بإحباط محاولة "داعشية" لاختطاف كويتيين تم استهدافهم من قبل عصابات داعش بنيران كثيفة بين محافظتي الانبار وصلاح الدين.

