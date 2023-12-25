انت الان تتابع خبر استعدادا لكأس آسيا.. الأولمبي الوطني يستدعي 3 محترفين لمعسكر البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعا الجهاز الفنيّ للمنتخبِ الأولمبيّ (30) لاعبا للدخولِ في المعسكرٍ الذي يقام من 2 ولغاية 10 من كانون الثاني المُقبل في محافظة البصرة.

والمحترفون هم يوسف الإمام، آدم رشيد، منتظر محمد كنوش، الذين ينشطون في دوريات السويد والدنمارك وإيران.



وتم استبعاد الجناح بلند آزاد حسن لارتباطه بمباريات فريقه بالدوري السويدي.

فيما غاب عن القائمة محترف كوينز بارك رينجرز ألكسندر أوراها، بداعي الإصابة.

وضمت قائمة اللاعبين المحليين كل من:

حسن عباس، محمد حسن، جعفر شنيشل، حسين حسن، كرار سعد، مجتبي صالح، هلو فائق، حسن خالد، زيد تحسين، حسين عامر، أحمد مكنزي، عبد الرحمن زيد، کرار محمد، باقر عطوان، أكو حزير، أمير حسن، محمد هيثم، نهاد محمد، سيابند عكيد، منتظر عبد الأمير، زيدان عبد الجبار، نور المصطفى، سجاد علاء، حسين عبدالله لاوندي، رضا فاضل، کرار علاء عبد الحسين، عمر عبد مجباس.