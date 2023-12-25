طهران ـ ا.ف.ب: عدَّت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أن «لا قيمة» لاتهام الولايات المتحدة لها باستهداف سفينة قبالة سواحل الهند نهاية الأسبوع المنصرم. تعرَّضت سفينة تجارية السبت لهجوم بطائرة مُسيَّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارًا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا. وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنَّ هذه الطائرة المُسيَّرة «أطلقت من إيران». وأتى الاعتداء بعد سلسلة من الهجمات التي شنَّتها جماعة أنصار الله اليمنيون على سفن تجارية في منطقة البحر الأحمر قالوا إنَّها مرتبطة بإسرائيل، وذلك «نصرة للشَّعب الفلسطيني».

كانت هذه تفاصيل خبر إيران: الاتهام الأميركي باستهداف سفينة فـي المحيط الهندي «بلا قيمة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.