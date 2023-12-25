أوكرانيا تعلن إسقاط 28 مسيرة روسية من أصل 31

كييف ـ ا.ف.ب: أعلنت القوات الجوِّية الأوكرانية أنَّها أسقطت 28 مُسيَّرة من أصل 31 تم إطلاقها خلال هجوم ليلي روسي جديد، بينما احتفل الأوكرانيون بعيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرَّة الأولى تناغمًا مع الغربيين وفي تكريس لابتعادها عن موسكو.

وقالت القوات الأوكرانية على تلجرام إنَّ هذا الهجوم الذي شنَّته روسيا بواسطة مُسيَّرات من طراز «شاهد»، استهدف المناطق الجنوبية في أوديسا وخيرسون وميكولاييف والمنطقة الشرقية في دونيتسك والمنطقة الغربية في خميلنيتسكي.

وأضافت «خلال الهجوم الجوِّي، أطلق العدوُّ كذلك صاروخًا جوِّيًّا موجهًا من طراز Kh-59 باتجاه زابوريجيا (جنوب) وآخر مضادًّا للرادار من طراز Kh-31P من مياه البحر الأسود. وتم «إسقاطهما!». وفي أوديسا التي تضمُّ ميناء كبيرًا على البحر الأسود، تسبب سقوط حطام مُسيَّرة بإلحاق أضرار في مباني الميناء وأحد أحياء المدينة ومبنى إداري خارج الخدمة ومخزنًا، ما أدَّى إلى نشوب حريق تم «إخماده بسرعة»، بحسب القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني.

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