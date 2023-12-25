شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: أحبطنا هجمات سيبرانية خطيرة لأجهزة استخبارات أجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الإثنين، إحباط هجمات سيبرانية عالية الخطورة متكررة لأجهزة استخبارات أجنبية، بالتعاون مع منظمات خاصة وشبكات إجرامية دولية، على مرافق البنية التحتية للمعلومات الروسية في عام 2023.

وأكد أن الهجمات استهدفت المرافق الحكومية والاتصالات والطاقة والنقل والخدمات المصرفية، وغيرها من المرافق، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "دأبت أجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية، بالتعاون مع هياكل خاصة، فضلا عن منظمات إجرامية دولية، على شن هجمات سيبرانية على مرافق البنية التحتية للمعلومات الروسية وكانت غالبية الهجمات السيبرانية عالية الخطورة، موجهة ضد المرافق الحكومية، وكذلك الاتصالات والطاقة والعلوم والتعليم والصناعة والنقل والقطاع المصرفي".

الهجمات السيبرانية

وشدد البيان على أن "الإجراءات التي اتخذتها الهيئات والمنظمات الحكومية المعنية، حالت دون تعطيل عمل موارد المعلومات الروسية".

وكانت وزارة الداخلية الروسية، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد الهجمات السيبرانية على الشركات الروسية، وتسجيل حالات سرقة أموال من المواطنين بشكل متزايد.