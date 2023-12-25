وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء العدوان على القطاع ارتفع إلى 20688 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 54566 جريحًا، بينهم نحو 20 ألفًا أصيبوا بإعاقات متنوعة وخطيرة، لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 99 من الكوادر الطبية خلال اقتحام المستشفيات.
وبيّنت الصحة الفلسطينية أن 311 من الكوادر الطبية استشهدوا بفعل استهدافهم المباشر من الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان، كما طال القصف 141 مركزًا صحيًا، وتسبب العدوان في خروج 23 مستشفى عن العمل بشكل كامل، وتدمير نحو 100 سيارة إسعاف، مما تسبب بشلل القدرة على إنقاذ الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 20688 وعمليات المقاومة تتصاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.