جدل كبير حول نتائج الاستفتاء الدستور الجديد بتشاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة الانتخابية في تشاد، أن 86% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد في استفتاء أجري قبل أسبوع، لكن زعماء المعارضة شككوا في هذه الأرقام.

وقد روج الحكام العسكريون للبلاد للدستور الجديد باعتباره خطوة رئيسية في طريق العودة إلى الحكم المدني، لكن ساسة المعارضة أدانوه، ودعا البعض إلى مقاطعة انتخابات 17 ديسمبر.

وقالت اللجنة الانتخابية، إن نسبة المشاركة بلغت 63.75 بالمئة، وهو ما اعترض عليه زعماء المعارضة.

من جانبه أشار ماكس كيمكوي رئيس جماعة معارضة، إلى إن "المشاركة كانت أقل بكثير مما أعلنه المسؤولون، موضحًا بأن لقد رأى الجميع يوم التصويت أن المقاطعة تم احترامها.

في هذا السياق قالت يويانا بانيارا، رئيسة الكتلة الفيدرالية التي دعت إلى التصويت بـ "لا"، "لقد تلاعبوا بالنتائج، ورفعوها بمرور الوقت لإعلانها اليوم، إنه عار على البلاد."

بينما أوضحت السلطات الانتخابية، أنه باستثناء بعض "الخلل الطفيف" فإن الاستفتاء مر بسلاسة.

النتائج أولية، ومن المقرر أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 ديسمبر/كانون الأول.

ويعد الاستفتاء خطوة رئيسية على طريق العودة إلى الحكم المدني بحلول نهاية عام 2024، وهو ما وعد به القادة العسكريون.

لكن العديد من زعماء المعارضة يقولون إنه مجرد عرض لتمهيد الطريق لانتخاب القائد العسكري في نهاية المطاف الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، الذي تولى السلطة في عام 2021 بعد وفاة والده، الذي تولى بنفسه السلطة في انقلاب قبل 33 عامًا.