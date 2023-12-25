ندوة عربية في القاهرة لمناصرة القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار مناهضة جرائم الإبادة الجماعة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة، تقيم منظمة سفر السلام عن الندوة العربية لمناصرة القضية الفلسطينية بالتعاون مع المركز العربي لحقوق الإنسان ومشاركة جامعة الدول العربية وبرعاية من السفارة اليمنية بالقاهرة.

وتتناول الندوة التي من المقرر انطلاقها عند العاشرة بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الـ 27 من ديسمبر الجاري، القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء اختلال النظام العالمي وانحياز القوة الدولية للمحتل في مخالفة لكل القوانين الدولية وادعاءات حقوق الانسان ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضايا و الاحداث التاريخية.

وستشهد الندوة العديد من أوراق العمل يقدمها مسؤولون وباحثون وأكاديميون تتناول القضية من أبعادها المختلفة وسط حضور واسع الدبلوماسيين والمسؤولين والصحافة ووسائل الإعلام العربية.

كما تركز الندوة على الضغط لإيقاف العدوان على غزة ومواجهة مشروع التهجير القسري لابناء غزة خارج اراضيهم وتعزيز الجهود المصرية وقرارات القمة العربية الاستثنائية بشأن الوضع في قطاع غزة.

وتهيب الجهات المنظمة للندوة بوسائل الإعلام والصحفيون التغطية الفاعلة لفعالية الندوة ومخرجاتها بما يخدم مناصرة القضية الفلسطينية ويعزز الموقف العربي الداعي لوقف العدوان ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.