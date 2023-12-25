"حلل يادويري".. المقاومة تبث مشاهد جديدة من استهداف جنود الاحتلال في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو أثناء استهداف أحد مجاهديها لقوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في منطقة جحر الديك بشمال قطاع غزة.

وأثناء استهداف المنزل، هتف مجاهد القسام باسم المحلل العسكري لقناة الجزيرة فايز الدويري قائلًا "حلل يادويري".

كما بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من كمين محكم جرى فيه تفجير حقل ألغام بـ 4 جيبات لقيادة قوات الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، إضافة إلى استهداف قوات النجدة التي وصلت للمكان لإخلاء القتلى.

كما أشارت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة، بعد دخولها لقبو مبنى في منطقة خزاعة شرق خانيونس.