الاحتلال يرفع حالة التأهب في الشمال خوفًا من الرد على اغتيال مسؤول الحرس الثوري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، رفع حالة التأهب بالشمال خشية من رد قوي على اغتيال المسؤول الكبير للحرس الثوري رضا موسوي.

ومن جانبه قال الحرس الثوري الإيراني، إن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن اغتيالها لأحد مسؤوليها العسكريين في سوريا.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن المستشار بالحرس الثوري الذي قتل بالغارة الإسرائيلية بريف دمشق من أقدم المستشارين بسوريا.

وتابعت الوكالة الإيرانية، أن المستشار بالحرس الثوري الذي قتل بالغارة في سوريا كان أحد المقربين من الجنرال قاسم سليماني.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي منطقة السيدة زينب قرب دمشق في سوريا بقصف عنيف.

وقالت المصادر الإعلامية، إنه سمع دوي انفجارات قوية تهزّ العاصمة السورية دمشق وريفها سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.