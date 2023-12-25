حماس ترد على أنباء رفضها التخلي عن السلطة في غزة مقابل وقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ما نشرته وكالة رويترز، بشأن رفضهم التخلي عن السلطة مقابل وقف إطلاق النار في غزة.

وقال عزت الرشق في بيان نشرته حماس: "نجدّد التأكيد بأنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان ، وتسعى قيادة الحركة بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا، وشعبنا يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر، إن حماس والجهاد الإسلامي ترفضان التنازل عن حكم غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت رويترز اليوم الإثنين، إن حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة معها رفضتا اقتراحا بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة، مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت رويترز، إن حماس والجهاد الإسلامي، رفضتا تقديم أي تنازلات تتجاوز الإفراج المحتمل عن المزيد من الأسرى الإسرائيليين المتواجدين لديهما.