اندلاع حريق داخل برج سكني بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بالهرم غرب الجيزة مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب ببرج سكني بشارع ترسا.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالدور الأرضي والعقار مكون من 12 طابقًا وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.