الاحتلال يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف محيط مستشفى العودة



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء غزة بالتزامن مع قصف يستهدف مناطق عدة في القطاع .

وفي بيان عاجل نشرته قناة الجزيرة مباشر، وصول العشرات من المصابين إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات عقب قصف الاحتلال منزلين.

وتابعت القناة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفًا عنيفًا على محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال، أرضا زراعية بمحيط السوق الجديد في النصيرات.

وفي وقت سابق، نفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ما نشرته وكالة رويترز، بشأن رفضهم التخلي عن السلطة مقابل وقف إطلاق النار في غزة.

وقال عزت الرشق في بيان نشرته حماس: "نجدّد التأكيد بأنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان ، وتسعى قيادة الحركة بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا، وشعبنا يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر، إن حماس والجهاد الإسلامي ترفضان التنازل عن حكم غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.