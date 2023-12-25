شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: توجيهات الرئيس بدعم برامج الحماية الاجتماعية يعكس انحيازه للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، مؤكدا أن ذلك يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة.

وقال " محسب"، إن توجيه الرئيس للحكومة أيضا بمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، يعكس انحياز الرئيس للمواطن البسيط وحرص الدولة علي تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها، لافتا إلي وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن، بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي تحقيق نجاحات علي الجانب الاجتماعي منها التصدي لظاهرة التسرب من المدارس الأمر الذي ساهم في خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة المصرية تبذل جهودا كثيرة من أجل تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها، مشددا علي ضرورة

العمل على زيادة المعروض من السلع وحماية المواطنين من جشع بعض التجار والممارسات الاحتكارية التي تتسبب في ارتفاع الأسعار إلي مستويات غير مسبوقة وغير مبررة الأمر الذي يمثل ضغطا مبالغ فيه علي المواطن.

كما طالب النائب أيمن محسب، بتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.