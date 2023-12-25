وزير المجالس النيابية: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يمنح العديد من الحوافز

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يُعد أحد المشروعات الهامة فى مجال إنتاج الطاقة، ويتضمن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتى ذلك فى ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المهندس طلعت السويدى ـــ رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد ـــ وزير شئون المجالس النيابية، ووليد جمال الدين ـــ رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا ممثلى وزارات "الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية"، الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأضاف فؤاد، أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بهدف وضع مصر كمركز دولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار فؤاد إلى أن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، مؤكدًا أن مشروع القانون يمنح العديد من الحوافز، ويهدُف إلى تنمية الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات والقدرة على التنافسية العالمية.