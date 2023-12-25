الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سوريا

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سوريا. واشار رئيسي في بيان، الى انه "لا شك أن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، مضيفا أن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة".

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