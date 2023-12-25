جيروزاليم بوست: إسرائيل تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بان إسرائيل تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري في سوريا.

بدوره، اشار موقع "واللا" العبري الى ان "إسرائيل لم تعلن رسمياً مسؤوليتها عن اغتيال الجنرال الإيراني في سوريا، ولكن وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير فإنه كان مسؤولاً عن شحنات الأسلحة التي كانت ترسل من إيران إلى المجموعات الموالية لإيران في سوريا وحزب الله".

واكد الحرس الثوري الإيراني بان "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا".

وكانت وكالة "تسنيم" الايرانية قد تحدثت عن مقتل السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا اليوم الاثنين، اثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق.

وكان السيد رضي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا وأحد رفاق الشهيد الجنرال الحاج قاسم سليماني.

ولم ترد أنباء عن عدد الشهداء والجرحى المحتملين في هذا العدوان .