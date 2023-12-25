ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بان إسرائيل تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري في سوريا.
بدوره، اشار موقع "واللا" العبري الى ان "إسرائيل لم تعلن رسمياً مسؤوليتها عن اغتيال الجنرال الإيراني في سوريا، ولكن وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير فإنه كان مسؤولاً عن شحنات الأسلحة التي كانت ترسل من إيران إلى المجموعات الموالية لإيران في سوريا وحزب الله".
واكد الحرس الثوري الإيراني بان "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا".
وكانت وكالة "تسنيم" الايرانية قد تحدثت عن مقتل السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا اليوم الاثنين، اثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق.
وكان السيد رضي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا وأحد رفاق الشهيد الجنرال الحاج قاسم سليماني.
ولم ترد أنباء عن عدد الشهداء والجرحى المحتملين في هذا العدوان .
كانت هذه تفاصيل خبر جيروزاليم بوست: إسرائيل تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.