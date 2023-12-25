نفذت مسيرة اسرائيلية عدوانا جويا حيث أغارت على منطقة حرجية في خراج بلدة مليخ في منطقة جبل الريحان ملقية صاروخا موجها. كما تعرضت اطراف بلدة عيتا الشعب ومحيط موقع الراهب لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو داخل فلسطين المحتلة. واغارت مسيرة معادية على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي راميا وبيت ليف.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة على خراج بلدة مليخ واخرى بين بلدتي راميا وبيت ليف وقصف مدفعي لأطراف عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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