الدولة الوحيدة القوية فى المنطقة.. اللواء سمير فرج: مصر لديها قوات مدرعة على الحدود المصرية «رفح»

الشارقة - اميمة ياسر - قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن محور فيلادلفيا منطقة فلسطينية عازلة بين مصر وقطاع غزة، مشددا على أن القوات المسلحة تؤمن الحدود المصرية تأمينا كبيرا، والحديث عن دخول القوات الإسرائيلية الحدود المصرية ليس صحيحا.

أضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم تقترب أى قوات إسرائيلية من الحدود المصرية، ولا أحد يقترب منها لأنها خط أحمر، مشيرا إلى أن دخول إسرائيل إلى محور فيلادلفيا مازال فى غزة، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أبرم اتفاقا مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، لتعديل اتفاقية كامب ديفيد بوصول القوات المسلحة المصرية إلى الحدود.

مصر لديها قوات مدرعة على الحدود

وأشار فرج إلى أن أرض مصر لم ولن تخترق، مشددا على أنه حال تفكير إسرائيل فى ذلك لابد من التنسيق أولا مع الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر لديها قوات مدرعة على الحدود المصرية «رفح» وهو لم يحدث من قبل ولم يحدث إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه حال التعدى على الحدود المصرية لو بشبر واحد «هيكون فى كلام تاني»، مبينا أنه إذا اقتربت إسرائيل من الحدود المصرية، بذلك تخالف اتفاقية كامب ديفيد.

كما أكد فرج، أن الحدود المصرية مؤمنة تماما، لافتا إلى أن القوات المسلحة يقظة طوال الوقت، قائلا: «مفيش خرم إبره فى المنطقة دي، فى حجج وهمية من إسرائيل علشان تدخل الحدود، لا أحد يقدر على التعدى على الحدود المصرية، موضحا أنه يوجد 2000 نفق على الحدود المصرية الفلسطينية وتم تدميرها تماما.

الهدف هو إسقاط الدولة المصرية

وتابع فرج أن الإعلام الإسرائيلي، يبث دائما الشائعات ضد القوات المسلحة، موضحا أن الهدف هو إسقاط الدولة المصرية، من خلال بث الشائعات وليست وليدة اللحظة، ولكن منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وشدد على أنه رغم الأزمات الاقتصادية إلا أن مصر الدولة الوحيدة القوية فى المنطقة وقادرة على حماية حدودها وأمنها القومي، وعلينا النظر إلى ما يحدث فى ليبيا وسوريا والسودان، لافتا إلى المخطط الإسرائيلى هو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولا غير ذلك.

وقال اللواء سمير فرج، :«نتنياهو هيموت وينفذ المخطط الإسرائيلى فى غزة وتهجير السكان إلى سيناء»، مبينا أن الجيش الإسرائيلى يمر حاليا بحالة من الانهيار بعد المعاناة فى الحرب فى غزة، حيث انعكست على الروح المعنوية لقواتها، ورئيس الوزراء الإسرائيلى يبحث عن تحقيق أهدافه الشخصية وتحسين صورته داخل إسرائيل.

وكشف فرج عن أنه من المتوقع أن تنتهى الحرب خلال فترة ما بين 3 أو 4 أسابيع مقبلة، موضحا أن إسرائيل فشلت فى القضاء على حماس كما زعمت فى بداية حربها على قطاع غزة، بالإضافة إلى تحرير الرهائن والاستيلاء على غزة ولم يحدث.