العائلة الملكية البريطانية تحضر قداس عيد الميلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت العائلة الملكية البريطانية بعيد الميلاد (كريسماس) بحضور بالقداس الكنسي الاحتفالي التقليدي في مزرعة ساندرينجهام الخاصة بالملك تشارلز الثالث في نورفولك. وتجمع محبو الأسرة الملكية فيما سار أمير وأميرة ويلز برفقة أطفالهما الأمراء جورج وتشارلوت ولويس من منزل ساندرينجهام إلى كنيسة مريم المجدلية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وساروا خلف الملك والملكة الذين قام الآلاف من السكان المحليين بتحيتهم، والذين انتظر الكثيرون منهم لساعات صباح الكريسماس لإلقاء نظرة على الأسرة الملكية.