وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي يهدد حياة 900 ألف طفل في مراكز الإيواء في قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن 50 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا طعام ولا دواء، مما يهدد حياة الأجنة، وينذر بكارثة صحية خطيرة على حياة الأمهات.
وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن 70% من مرضى الفشل الكلوي في القطاع، يتعرضون لمخاطر صحية كارثية، موجهة نداء استغاثة للمجتمع الدولي بسرعة نقل نحو 5000 جريح للعلاج خارج مستشفيات القطاع، التي تعاني الانهيار في خدماتها الطبية، بفعل استمرار العدوان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوع والعطش يحاصران 900 ألف طفل في مراكز الإيواء بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.