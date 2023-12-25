موقفنا واضح ولن نتخلى عنه.. الرئيس الجزائري يجدد دعم بلاده للقضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، دعم الجزائر للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الدفاع عن مبادئ ثورتها التحريرية ولن تتخلى عن "الدول الضعيفة".

جاء ذلك خلال الخطاب، الذي وجهه للأمة الجزائرية أمام أعضاء غرفتي البرلمان، اليوم، بالجزائر العاصمة، والذي سرد فيه حصيلة 4 سنوات من فترة قيادته للبلاد، معددًا مختلف جهود الإصلاح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفيما يتعلق أيضًا بالسياسة الخارجية.

وقال تبون إن "صوت الجزائر أصبح مسموعًا في كل المحافل الدولية وسنواصل الدفاع بشراسة عن مبادئ ثورتنا التحريرية المجيدة ولن نتخلى عن الدول الضعيفة".

وجدد الرئيس الجزائري التأكيد على أن الجزائر "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، مضيفًا أن "موقف بلادنا من القضية الفلسطينية واضح ولن نتخلى عنه".

وفي سياق متصل، توجه الرئيس تبون بالشكر إلى 184 دولة التي صوتت لصالح الجزائر لتولي منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، معتبرًا أن هذا "الإجماع الدولي يشرف الجزائر التي ستقوم بدورها لصالح البلدان الأفريقية والعربية وكل الأشقاء".

وفي سياق متصل أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الاثنين، لمُناقشة آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أبو مازن أن الأولوية الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفا شاملا ودائما، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والتصدي لمؤامرة التهجير التي تستهدف وجودهم في وطنهم، ومواصلة النضال حتى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الحرية والتخلص من الاحتلال، وتجسيد الدولة المُستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق القرار 194.