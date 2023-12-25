أكرم القصاص: ما تحقق من تنمية بسيناء في عهد الرئيس السيسى أكثر من عصور كاملة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، أن ما تحقق من تنمية في سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر مما تم على مدى عصور كاملة، ومنذ عودة سيناء، مشددا على أهمية تنمية سيناء، باعتبارها أمن قومى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل الإخبارية"، أن تنمية وتعمير سيناء بتوطين ملايين المصريين، والذين كان مطلبا لخبراء ونخب ومتخصصين كثر، وهو ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعدّد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، مظاهر التنمية في سيناء، والتي تتمثل في الأنفاق التي تربط سيناء بالوادي والدلتا، واستصلاح 500 ألف فدان، ومحطات تنقية المياه، وسدود تخزين مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلى الصناعة والتجارة، وتطهير البحيرات، والتي تمثل إقامة مدن قادرة على البقاء والتوسع.

وأشاد رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، بأهالى سيناء الذين ضحوا في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، من القوات المسلحة والشرطة وأهالى سيناء، حيث داعش والتنظيمات الإرهابية لم تنجح في مصر ولم ترفع رايتها السوداء.