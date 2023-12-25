النشرة: انفجار صاروخ اعتراضي اطلقته القبة الحديدية الاسرائيلية في أجواء منطقة اللبونة

اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى "انفجار صاروخ اعتراضي اطلقته القبة الحديدية الاسرائيلية في أجواء منطقة اللبونة جنوبي بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان".

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