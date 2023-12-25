اشارت صحيفة "معاريف" العبرية تعليقا على خبر اغتيال رضي موسوي احد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا، الى ان "هذا ليس مجرد هجوم آخر، اغتيال المسؤول الإيراني الكبير هو أيضاً رسالة إلى امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله".

كانت هذه تفاصيل خبر معاريف: هذا ليس مجرد هجوم آخر اغتيال المسؤول الإيراني الكبير هو أيضاً رسالة إلى نصرالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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