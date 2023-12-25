أهالي الاسرى الإسرائيليين في غزة يطلقون صيحات الاستهجان أثناء خطاب لنتانياهو في الكنيست

أطلقت عائلات الاسرى في قطاع غزة صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء إلقائه خطابا في الكنيست.
وردد أقارب المحتجزين الذين حملوا لافتات وصورًا لأبنائهم: "الآن! الآن!"، ردًا على قول نتانياهو إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى "المزيد من الوقت"، لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة.
وحمل الأهالي لافتات خطوا عليها عبارات مثل "80 يومًا، كل دقيقة جحيم" و"ماذا لو كان ابنك؟". وقال نتانياهو الذي جاء خطابه بعد عودته من غزة: "لن ندخر جهدا لتحرير المحتجزين" وإن ذلك غير ممكن تحقيقه دون "ضغط عسكري"، ورد على هتافات الأهالي بالقول: "لن نتوقف حتى النصر".
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