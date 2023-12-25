وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" يؤكد "الاستعداد القتالي" للتعامل مع كل الخيارات والفرضيات المحتملة

أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد العاطفي الاستعداد القتالي للتعامل مع كل الخيارات والفرضيات المحتملة.

واشار العاطفي خلال المؤتمر التحليلي لقادة وأركان وضباط القوات البحرية والدفاع الساحلي، الى إن "أسلحتنا الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل إلى أبعد مما يتوقعه الأعداء ولا خطوط حمرًا أمامنا"، مؤكدا أن "لواشنطن وتل أبيب ولندن، ومن يدور في فلكهم أن يمن اليوم غير يمن الأمس"، حسب وكالة "سبأ" اليمنية.

وأضاف: "نحن لسنا دعاة حرب وندرك أهمية وحيوية المجرى الملاحي الدولي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، ونحرص على سلامة الملاحة الدولية واحترام المواثيق الدولية، وهذا لا خلاف عليه فكل سفن العالم ستكون آمنة وستحظى بالحماية عدا السفن التي حددتها القوات المسلحة اليمنية، على لسان متحدثها الرسمي".