توقف العمل في مطار أربيل بالعراق بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن "العمل توقف في مطار أربيل بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة بالقرب من المطار".

واوضح المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول إن "الحادث تسبب في وقوع بعض الإصابات وعطل جدول الرحلات".

واستهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قاعدة تضمّ قوات أميركية وقوات للتحالف الدولي قرب مطار أربيل في شمال العراق الاثنين، كما أفادت السلطات العراقية التي قالت إن الهجوم أدّى إلى وقوع "إصابات".

من جهته، أكّد مسؤول عسكري أميركي لوكالة "فرانس برس"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أنّه "عند الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي" الاثنين "أطلقت طائرة مسيرة ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في قاعدة أربيل الجوية في العراق". وأضاف "لا نزال ننتظر تقييم الأضرار والإصابات إن وجدت".