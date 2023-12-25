إصابتان نتيجة حادث سير قبل مسجد الحريري في صيدا

‏‎‏أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "وقوع حادث سير بين سيارتين قبل مسجد الحريري مقابل مقهى النقيب، ما أدّى إلى إصابة شخصين بجروح ورضوض مختلفة، وقد حضرت فرق الإسعاف والطوارئ في "الجمعيّة الطبية الإسلامية"، وعملت على إسعاف الإصابتين ونقلهما إلى مستشفى الهمشري".

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