انت الان تتابع خبر كم هدف يحتاج رونالدو ليصبح بصدارة هدافي العالم 2023؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل رونالدو، 51 هدفا حتى الآن هذا العام في مختلف المسابقات من بينها 31 هدفا في دوري روشن السعودي.

ويحتل النجم البرتغالي حاليا المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في العام 2023، خلف مهاجم بايرن ميونيخ، الدولي الإنجليزي هاري كين ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي واللذين يملكان في رصيدهما 52 هدفا.



وتأكد رسميا أن كين ومبابي لن يتمكنا من زيادة غلتهما التهديفية في 2023 حيث لن يخوض أي منهما مباريات أخرى هذا العام.

في المقابل، تتبقى لرونالدو مباراتين في العام الحالي، حيث يتوقع أن يشارك مع النصر في مواجهة الاتحاد والتعاون على التوالي يومي 26 و30 ديسمبر.

ويحتاج رونالدو إلى تسجيل هدفين لتجاوز كين ومبابي ليتربع على عرش أفضل الهدافين في 2023.

وهناك لاعب آخر مازال ينافس على صدارة قائمة أفضل الهدافين في العام 2023، وهو

النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند الذي يملك 50 هدفا ولديه مباراتين مع فريقه مانشستر سيتي أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد على التوالي يومي 28 و30 ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن المهاجم النرويجي الذي يغيب عن الملاعب منذ عدة أسابيع بسبب الإصابة قد يتواصل غيابه حتى نهاية العام وبالتالي فإن سجله التهديفي سيتجمد عند 50 هدفا.

