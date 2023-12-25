انت الان تتابع خبر "القسام" تعلن استهداف 40 جندياً إسرائيلياً شمال غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".



وفي بيان منفصل أكدت "القسام"، تمكن مقاتليها من "تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة".