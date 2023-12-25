شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسيطر على بلدة "الأشباح" الأوكرانية.. وبوتين يُعلّق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - امتدادا للمكاسب التي حققتها روسيا منذ السيطرة على باخموت الأوكرانية في مايو، أعلنت القوات الروسية سيطرتها بالكامل على بلدة مارينكا في شرق أوكرانيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن السيطرة على البلدة، التي كان يسكنها في السابق عشرة آلاف شخص، ستسمح للقوات الروسية بإبعاد وحدات القتال المعادية عن دونيتسك.

سيطرة روسيا على بلدة مارينكا

وأضاف: "أمام قواتنا الآن الفرصة للوصول إلى منطقة عملياتية أوسع"، فيما لم تحقق قوات كييف تقدما يذكر في الهجوم المضاد في مواجهة المقاومة الروسية الراسخة.

وكثفت القوات الروسية أيضا هجماتها البرية والجوية على بلدة أفدييفكا القريبة منذ منتصف أكتوبر، باعتبارها نقطة محورية في تقدمها البطيء عبر إقليم دونباس بشرق أوكرانيا في الصراع المستمر منذ 22 شهرا.

كما استولت القوات على أفدييفكا لفترة وجيزة في عام 2014، من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا الذين استولوا على مساحات كبيرة من شرق أوكرانيا.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وواصلت قوات الدفاع الأوكرانية صد العدو في منطقتي مارينكا ونوفوميخاليفكا في منطقة دونيتسك، وصدت خمس هجمات روسية"، ولم تصدر تعليقات حتى الآن من أوكرانيا على آخر التطورات.

وكان آخر نجاح كبير حققته روسيا في ساحة المعركة هو الاستيلاء على مدينة باخموت في شهر مايو، والتي كانت مسرحا لبعض من أكثر المعارك دموية.

وشنت أوكرانيا هجوما مضادا في يونيو، بهدف استعادة الأراضي في جنوب وشرق البلاد بما في ذلك باخموت.

وتصف معظم الروايات مدينة مارينكا، الواقعة جنوب غربي دونيتسك المركز الإقليمي الذي تسيطر عليه روسيا، بأنها مدينة أشباح.