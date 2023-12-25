2023أفضل خمسة أسلحة روسية

1 صاروخ كينجال «الخنجر»

«كيجنال» هو صاروخ باليستي روسي يطلق من الجو ذو سرعة فرط صوتية، كشف عنه الرئيس فلاديمير بوتين، في 1 مارس 2018، يصل مدى الصاروخ إلى 2.000 كلم، وسرعته 10 ماخ، ويمكن للصاروخ القيام بمناورات خلال كل مرحلة من مراحل طيرانه، كما يمكن تحميله برؤوس حربية تقليدية أو نووية.

ويتميز الصاروخ بقدرته على الوصول إلى سرعة 10-12 ضعف سرعة الصوت، ويبلغ الحد الأقصى لمدى التدمير كيلومترين عند إطلاقه من قاذفة «ميغ 31» وثلاثة كيلومترات من «تو 22 إم 3»، كما أنه من المخطط تكييف طائرات تو 160 وسو 57 لحمل هذا الصاروخ.

2 مروحية «كا- 52»

تثبت مروحية الاستطلاع والهجوم القتالية «Ka-52 Alligator» في العمليات القتالية الحقيقية أنها اليوم أفضل آلة في فئة طائرات الهليكوبتر الهجومية، لتلقى هذه المروحية اهتماما كبيرا من كافة الدول حول العالم.

وبفضل المعدات الإلكترونية اللاسلكية الحديثة الموجودة على متن الطائرة والأسلحة القوية، تتوافق «Ka-52» تماما مع مفهوم عمليات الاستطلاع والهجوم، وتجمع بين وظائف المروحية الهجومية ومركبة الاستطلاع والقيادة.

3 مسيرة «لانتسيت»

أصبحت مسيرات «لانتسيت» الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة وتتميز «لانتسيت» بأجنحتها التي ترتبط ببدن توجد في مقدمته كاميرا عالية الجودة، ومحرك كهربائي ذو مستوى ضوضاء منخفض مثبت في منطقة الذيل.

4 دبابات «تي- 90»

تعد الدبابة «تي — 90» واحدة من أحدث الدبابات في سلسلة دبابات «تي» الروسية، وأثبتت الدروع الروسية، في سهول زابوروجيه وخيرسون التي تتكون من نسخ مطورة من تصميمات الدبابات من الجيل الثاني والثالث بما في ذلك «تي-72»، و«تي-80» و«تي -90»، أنها أكثر من مجرد ند للدبابات القتالية الرئيسية الأوكرانية المقدمة من الناتو.

5 النظام الصاروخي «تور-إم 2»

تصنف «تور - إم 2» ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية في أثناء الحركة.

وتمتلك صواريخ منظومات «تور–إم»، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية، ويمكن تركيب منظوماتتور–إم» الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية في وقت قصير، إضافة القدرة على العمل ذاتيا في بعض الحالات.