ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين

رصدت حصيلة قتلى أقوى زلزال تشهده الصين منذ 9 سنوات ارتفاعا إلى 149 شخصا، ولا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد أن ضرب الزلزال الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد الأسبوع الماضي.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات منطقة جبلية نائية بين مقاطعتي قانسو وتشينغهاي في 18 ديسمبر، مما أدى إلى تحويل المنازل إلى أنقاض وتسبب في انهيارات طينية شديدة غمرت قريتين في مقاطعة تشينغهاي. وأصيب ما يقرب من 1000 شخص ودُمر أكثر من 14 ألف منزل.

جهود إغاثية

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في)، إن عدد القتلى في مدينة دونغهاي في تشينغهاي ارتفع بواقع شخص واحد إلى 32، وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن شخصين مفقودين. وفي قانسو المجاورة أبلغت السلطات عن مقتل 117 شخصا.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المدارس الابتدائية في مقاطعة جيشيشان في قانسو استأنفت الدراسة في خيام. وقالت السلطات المحلية، إنها ستستغل العطلة الشتوية القادمة لإصلاح المدارس المتضررة وإقامة هياكل مؤقتة حتى يمكن استئناف الدراسة كالمعتاد في فصل الربيع.

وسارعت السلطات أيضًا إلى إقامة وحدات سكنية مؤقتة للناجين الذين يواجهون درجات حرارة أقل بكثير من درجة التجمد. وقالت شبكة سي جي تي إن، الذراع الدولية للإذاعة الحكومية، إنه تم بناء الدفعة الأولى المكونة من 500 وحدة سكنية مؤقتة للمقيمين في قرية ميبو في قانسو.

وتمت إعادة توطين أكثر من 87 ألف شخص بعد الزلزال.

خسائر اقتصادية

وتسبب الزلزال في خسائر اقتصادية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ زار عدة قرى في قانسو ومقاطعة في تشينغهاي وحث السلطات على تحسين الظروف المعيشية للناجين.

وقال لي، إن الأولوية القصوى لجهود الإغاثة هي التأكد من بقاء الناس دافئين وآمنين في الشتاء.

وتضرب معظم زلازل الصين الجزء الغربي من البلاد، بما في ذلك مقاطعات قانسو وتشينغهاي وسيتشوان ويوننان، إضافة إلى منطقة شينجيانغ والتبت.

وكان الزلزال الأكثر فتكاً الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة هو زلزال بلغت قوته 7.9 درجات في عام 2008 وخلف ما يقرب من 90 ألف قتيل أو من المفترض أنهم قتلوا ودمر البلدات والمدارس في مقاطعة سيتشوان، مما أدى إلى جهود استمرت لسنوات لإعادة البناء بمواد أكثر مقاومة.

زلزال الصين:

قوة الزلزال- 6.2 درجات

مكان حدوثة - منطقة جبلية نائية بين مقاطعتي قانسو وتشينغهاي

تسبب في - تحويل المنازل إلى أنقاض

تسبب في - انهيارات طينية شديدة غمرت قريتين في مقاطعة تشينغهاي المنازل

دمر أكثر - من 14 ألف منزل

حصيلة القتلى- 149 شخصا

المفقودون- شخصان

المصابين- أصيب ما يقرب من 1000 شخص