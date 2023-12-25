الرئيس الروسي: نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% بحلول نهاية 2023

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.5% بحلول نهاية عام 2023، وأنه من المتوقع أن ينمو هذا الرقم في دول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أيضاً.

وأضاف بوتين -في تصريحات في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الاثنين- "لقد أبلغتُ هذا العام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي بحدوث نمو اقتصادي مستقر. لذلك، ففي روسيا، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪، وبحلول نهاية العام كان ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5%".

وتابع أن "هناك زيادة في الناتج الإجمالي المحلي وزيادة كبيرة في النسبة نفسها في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأخرى"، وأنه استناداً إلى المعلومات المتاحة لديه، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في أرمينيا، الدولة العضو في الاتحاد، سوف يتجاوز 9% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وأكثر من 5% في كازاخستان، وما يزيد عن 4% في قيرغيزستان، و3.5% في بيلاروسيا.

وأكد بوتين أن الاتصالات داخل الاتحاد مستمرة في النمو والزيادة بنشاط في جميع المجالات الرئيسية لتنمية التكامل، حتى على الرغم من الصعوبات المعروفة المرتبطة بالوضع الخارجي الدولي الصعب.

روسيا تعلن السيطرة على مدينة مارينكا شرقي أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، إن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية شرقي أوكرانيا.

وأضاف شويجو - في تقرير قدمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - أن تحرير هذه المدينة أدى إلى نقل المدفعية الأوكرانية بشكل كبير بعيدًا عن دونيتسك ما يجعل من الممكن اليوم الدفاع بشكل أكثر فعالية عن المدينة من ضربات كييف.

حيث لفت شويجو إلى أنه "من المهم أننا نقلنا المدفعية بعيداً عن دونيتسك بشكل كبير إلى الغرب، وهذا يسمح لنا اليوم بحماية دونيتسك من الضربات بشكل أكثر فعالية"، مشيرًا إلى أن "تحرير مارينكا أدى أيضًا إلى تضييق القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني ومنح القوات الروسية مساحة أكبر للمناورة".

وأكد شويجو أن الجيش الأوكراني قام على مدى 9 سنوات ببناء معقل محصن كبير بممرات تحت الأرض على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب دونيتسك، حيث أشار إلى أنه "في الواقع، في كل شارع، تم إنشاء مواقع إطلاق نار طويلة المدى محصنة جيداً ونظام معقد من الأنفاق تحت الأرض محمي بشكل جيد من الضربات الجوية والمدفعية الميدانية. وبفضل العمل الحازم الذي قام به جنودنا العسكريون، تم الآن اختراق التحصينات".