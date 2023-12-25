استهداف دبابة من مسافة صفر.. المقاومة تنشر مشاهد جديدة لاشتباكها مع جنود الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، مشاهد جديدة من استهداف مقاتليها لجنود وآليات العدو المتوغلة في محاور قطاع غزة.

وحصلت قناة الجزيرة، على مشاهد من استهداف مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، آليات وجنود العدو المتوغلة في قطاع غزة، والتي تضمنت تدمير دبابة إسرائيلية من النقطة صفر واستهداف جنود واغتنام أسلحة.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة، مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات، ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها :"تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة، بعد دخولها لقبو مبنى في منطقة خزاعة شرق خانيونس".

ومن جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: " نخوض اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس".

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو أثناء استهداف أحد مجاهديها لقوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في منطقة جحر الديك بشمال قطاع غزة.

وأثناء استهداف المنزل، هتف مجاهد القسام باسم المحلل العسكري لقناة الجزيرة فايز الدويري قائلًا "حلل يادويري".

كما بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من كمين محكم جرى فيه تفجير حقل ألغام بـ 4 جيبات لقيادة قوات الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، إضافة إلى استهداف قوات النجدة التي وصلت للمكان لإخلاء القتلى.

كما أشارت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة، بعد دخولها لقبو مبنى في منطقة خزاعة شرق خانيونس.