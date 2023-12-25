بالصور.. رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفالية تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بتشريف أصحاب الرِفعَة القضاة والمستشارين الأجلاء رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

الاحتفالية جاءت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية للدعوة الكريمة من معالي المستشار الجليل عمر مروان، وزير العدل.

صاحب المستشار حافظ عباس خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وشَمَلَ التكريم كلاً من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-:

أولاً: تكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية:

الأستاذة/ رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ).

المستشار/ أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.

الأستاذ/ أحمد عطا أحمد دسوقي شحاته - رئيس نيابة (ب).

ثانيًا: تكريم معالي المستشار الجليل عمر مروان، وزير العدل:

المستشار/ باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام.

الأستاذة/ إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ).

الأستاذة/ هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة.

المستشارة/ نور الهدى محمود محمد عبد الحميد - وكيل عام.

الأستاذ/ أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب).

الأستاذة/ مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ).

الأستاذة/ ندى عزت حافظ أحمد - معاون نيابة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.