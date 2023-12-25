بينهن أم وابنتاها.. ارتفاع مصابي تسرب غاز شقة إمبابة إلى 4 مصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد حالات الإصابة باختناق جراء تسرب غاز بإمبابة إلى 4 سيدات.

الحادث أسفر عن إصابة سناء علي 58 سنة وابنتيها حنان عبد العزيز 39 سنة وحاسنة 36 سنة وفتاة تدعى أسماء عبدالرحيم 24 سنة بحالات اختناق وتم نقلهن إلى مستشفى إمبابة التحرير.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز بشارع البوهي.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعوما بسيارتي إطفاء.

تبين بالفحص حدوث تسرب غاز بشارع حسانين شاكر، مما أسفر عن حالتي اختناق نقلتا إلى مستشفى إمبابة التحرير للعلاج.