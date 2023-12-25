إيران: وقف الحرب في المنطقة بالكامل يرتبط بوقف العدوان على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال WSJ عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قوله، إنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار بغزة فسيكون هناك وقف لإطلاق النار في كل المنطقة.

وفيما سبق قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن المستشار بالحرس الثوري الذي قتل بالغارة الإسرائيلية بريف دمشق من أقدم المستشارين بسوريا.

وتابعت الوكالة الإيرانية، أن المستشار بالحرس الثوري الذي قتل بالغارة في سوريا كان أحد المقربين من الجنرال قاسم سليماني.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي منطقة السيدة زينب قرب دمشق في سوريا بقصف عنيف.

وقالت المصادر الإعلامية، إنه سماع دوي انفجارات قوية تهزّ العاصمة السورية دمشق وريفها سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.