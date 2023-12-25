مريم تطلب الخلع: "جوزي عايزني أسرب القطة وهي تعبانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نور العمروسي:

أقامت "مريم. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب فيها خُلع زوجها، مُبررةً طلبها "زوجي عايزني أسرب القطة وهي تعبانة ومعلقة محاليل".

تقول مريم البالغة من العمر 35 سنة، إنها تزوجت "هشام. أ" 38 سنة، مهندس، منذ 4 سنوات ولم يرزقا بأطفال "أنا عايشة في فراغ.. زوجي بيقضي يومه في الشغل".

أضافت الزوجة أنها رأت قطة صغيرة أمام منزلها فأخذتها وحممتها وعالجتها "مونساني في وحدتي"، مضيفة أن زوجها فور رؤيتها "عايز يمشيها من البيت"، لكنها رفضت "القطة تعبانة ومعلقة محاليل".

اشتكى الثلاثيني زوجته إلى أسرتها، فاستجابوا وطالبوها بطرد القطة دون الالتفات لمشاعرها وتأخر الإنجاب، مضيفة أنها رفضت ضغوط زوجها "مش ممكن أكون سبب في موت روح".