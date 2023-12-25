سفير إيران بسوريا: ثلاثة صواريخ استهدفت منزل موسوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال سفير إيران في سوريا حسين أكبري لوكالة مهر الإيرانية، إن 3 صواريخ استهدفت منزل القيادي في الحرس الثوري الإيراني سيد رضي موسوي في منطقة السيدة زينب بالقرب من العاصمة السورية دمشق مساء اليوم.

وأوضح أكبري أن "ثلاثة صواريخ من الكيان الصهيوني"، دمرت المبنى بالكامل، حيث تم العثور على جثمان موسوي "في ساحة البناء".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعين لحزب الله ومجموعات موالية لإيران في مزرعتين في منطقة السيدة زينب"، فيما أفاد سكان في منطقة السيدة زينب - بحسب وكالة فرانس برس - أنهم سمعوا دوي "انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة دخان من منطقة مزارع قريبة" بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأعلنت إيران مطلع ديسمبر، مقتل ضابطين من الحرس الثوري في "غارات جوية إسرائيلية" على مواقع لحزب الله في سوريا.