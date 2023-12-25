نائبة ايرلندية: رئيسة المفوضية الأوروبية تتجاوز السياسات الخارجية لتشجيع نظام فصل عنصري وحشي في اسرائيل

انتقدت النائبة الأيرلندية في البرلمان الأوروبي كلير دالي مجدداً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب موقفها من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واصفة إياها بـ “سيدة الإبادة الجماعية”.
واتهمت دالي، خلال خطابها في البرلمان الأوروبي، فون دير لاين بتجاوز السياسات الخارجية “لتشجيع نظام فصل عنصري وحشي”.
وأضافت: “مع هؤلاء المدافعين عن الديمقراطية” (مثل فون دير لين).. أعتقد أنني سأعبر عن رأي العديد من المواطنين الأوروبيين عندما أقول: لا شكراً لك، يا سيدة الإبادة الجماعية”.
وتعرضت فون دير لاين لانتقادات بسبب دعمها لإسرائيل وترددها في الدعوة إلى ضبط النفس في غزة.
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