تطويق محطة للسكك الحديدية الرئيسية بمدينة بيلفيلد غربي ألمانيا بسبب التهديد بشن هجوم

طوقت قوات الأمن محطة القطار الرئيسية في مدينة بيلفيلد غربي ألمانيا على نطاق واسع بسبب التهديد بشن هجوم.
واوضحت متحدثة باسم الشرطة الالمانية إن "شخصا تعذر التعرف على هويته اتصل بعد الساعة الثالثة بعد الظهر، مهددا بتعريض حياة أشخاص لخطر عن طريق فعل لم يحدده".
وذكرت المتحدثة أن "الشرطة تواجدت بقوة كبيرة في المكان وأن أعمال التفتيش، التي قامت بها لم تسفر حتى الآن عن العثور على دلائل تفيد بوجود تهديد ملموس".
وكانت وسائل إعلام مختلفة أوردت تقارير عن العملية الشرطية.
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