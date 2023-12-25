منظمة الصحة العالمية: اليأس يتزايد في مستشفيات غزة في ظل جوع حاد

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت بعثة إلى مستشفيات بالكاد تعمل في شمال غزة خلال نهاية الأسبوع، ووصفت اليأس المتزايد والجوع الذي دفع سكانا لافتكاك إمدادات من شاحنة مساعدات.

واوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة وشركاءها سلموا مساعدات، من بينها وقود، إلى مجمع الشفاء المدمر في مدينة غزة، الذي كان في السابق أكبر منشأة طبية وأكثرها تقدما في القطاع الفلسطيني.

وأوضح تيدروس أن المشاركين في بعثة 23 كانون الأول شاهدوا “يأسا متزايدا بسبب الجوع الحاد”. وأضاف “يطالب الشركاء بزيادة فورية في الغذاء والمياه لضمان صحة السكان واستقرارهم”.