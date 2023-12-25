الراعي: حرب اسرئيل على غزة غايتها قتل القضية الفلسطينية وسط صمت العالم

اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى ان "حرب اسرئيل على غزة غايتها قتل القضية الفلسطينية وسط صمت العالم"، وشدد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وحق الدولتين في جو من التفاهم، وهذا الحل ترفضه اسرائيل، واليهود يحكمون العالم والدول الغربية تقف الى جانب اسرائيل.

ولفت الراعي في حديث الى قناة "الجديد"، الى انه "طالما لبنان بخير المسلمون والمسيحيون بخير، واذا لبنان ليس بخير كدولة لا احد يعتقد انه بخير الجميع خسران، وهناك خوف على لبنان اذا بقينا بهذه السطحية واقصاء راس البلاد عن المؤتمرات العالمية حول المنطقة المشرقية"، وتابع هناك مثل عربي يقول "من حضر السوق باع واشترى". واكد بان عدم انتخاب الرئيس هو جرم، "خاصة اذا خيطت بقية الدول توب ليس توبنا".

واوضح الراعي بان "الدول تقوم بمصالحها، ونحن نريد من المسؤولين اللبنانيين العمل من اجل مصلحة لبنان وليس من اجل مشاريعهم ومن اجل جيوبهم".

ولفت الى ان هناك القرار 1701 لصالح لبنان كي نتجب تداعيات الحرب في قطاع غزة، وكي لا تاخذ اسرائيل ذريعة وتدخل الى لبنان، وهذا الموضوع بحاجة الى الكثير من اليقظة والانتباه، والتقيد بالـ1701 كي نحمي انفسنا من اي شيء لا تحمد عقباه.