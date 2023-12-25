جيروزالم بوست: إسرائيل تشهد نقاشات كثيرة حول أنفاق حزب الله

يتخوف الجيش الإسرائيلي من إقامة حزب الله شبكة أنفاق أكثر تطوراً من أنفاق حركة حماس في غزة، رغم مرور 5 أعوام على عملية "درع الشمال".

وذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" بان إسرائيل تشهد نقاشات كثيرة حول أنفاق حزب الله، بعد أن كشف الجيش في الأسبوع الماضي، نفقاً كبيراً لحماس قرب معبر إيرز في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، الميجور جنرال أوري غوردين أن المعلومات حول حجم تهديد أنفاق حزب الله لن تحجب.

واوضح غوردين، إن الجيش الإسرائيلي "يعمل على تحديد موقع أي بنية تحتية لحزب الله فوق أوتحت الأرض، وفي حالة تحديد أي من هذه الأماكن فلن نبقيه سراً ".

وتساءل مركز "ألما" للأبحاث، في 18 كانون الأول الجاري، بعد يوم من كشف نفق حماس قرب معبر إيرز، إذا كانت هذه قدرات حماس، فما هي قدرات حزب الله في بناء الأنفاق الاستراتيجية؟

واوضح مركز "ألما" في تموز 2021: "في تقديرنا، بعد حرب لبنان الثانية في 2006، أنشأ حزب الله، بمساعدة الكوريين الشماليين، والإيرانيين، مشروعاً لتشكيل شبكة أنفاق لبنان، أكبر بكثير من مترو حماس"، مشيراً إلى أن حماس استخدمت الخبرات الكورية والإيرانية أيضاً لبناء أنفاقها.

وفي أيار 2021، نشرت قناة "كان" تقريراً عن نفق يفترض أنه يمتد من بيروت إلى جنوب لبنان.

وتقول التقارير الإسرائيلية، إن جزءاً من تهديد أنفاق حزب الله كان معروفاً في السابق، وعلى هذا الأساس اختارت إسرائيل تأجيل عملية ضد غزة في خريف 2018، للعمل ضد تهديد الأنفاق على الحدود الشمالية.

وفي الأسبوع الماضي، اعلن الجيش الإسرائيلي بانه "منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، اكتشفت قوات الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 1500 فتحة نفق".

واوضحت صحيفة "معاريف"، إن حزب الله استعان بخبرات من كوريا الشمالية لتطوير وبناء شبكة أنفاق استراتيجية.

وذكرت الصحيفة، كان حزب الله بشكل عام أكثر تطوراً من حماس. لكن هجوم 7 تشرين الأول كشف قدرات حماس وأدى إلى طرح العديد من التساؤلات عن قدرات الحزب الموالي لإيران.