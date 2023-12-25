طلب من الجنود دخول منازل مفخخة .. عزل قائد كتيبة من لواء جولاني الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بإقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني بعد تعريضه جنودا للخطر في الشجاعية بغزة.

ووفقا لما نشرته القناة الإسرائيلية، فإن قائد الكتيبة طلب من الجنود دخول منازل بغزة مشكوك في كونها مفخخة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 20674 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 54536، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة.