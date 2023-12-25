شكرا لقرائتكم خبر اتهام الدعم السريع بسلب ونهب سكان الجزيرة بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم مراقبون قوات الدعم السريع بالقيام بعمليات سلب ونهب واسعة في ولاية الجزيرة، في ظل تقدمها نحو جنوب السودان.

وقالوا إنها نهبت كل شيء في العيكورة بولاية الجزيرة وسط السودان، وفق ما يقول أحد سكان القرية، مع تقدم هذه القوات نحو الجنوب وفتح جبهات جديدة في الحرب المستمرة منذ أشهر مع الجيش.

وذكر أن قوات الدعم السريع نهبوا السيارات وعربات نقل التجارة والجرارات، رافضا كشف هويته خشية انتقام هذه القوات التي تتقدم نحو جنوب البلاد.

ولا يختلف الوضع في مدينة الحصاحيصا على مسافة 50 كلم شمال مدينة ود مدني مركز الولاية، وقال عابدين الذي اكتفى باسمه الأول للأسباب نفسها «طرق باب البيت سبعة أفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع ويحملون أسلحة رشاشة وسألوا عن سيارة وضعها أحد معارفنا في منزلنا بعدما نجح في إخراجها من الخرطوم». وأضاف «أخذوها تحت تهديد السلاح».

ودفعت المعارك الدامية التي اندلعت منتصف أبريل بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، نحو 500 ألف شخص للنزوح من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة التي ظلت في منأى عن النزاع، لكن قبل أكثر من 10 أيام، تقدمت قوات الدعم التي تسيطر على معظم أنحاء العاصمة السودانية، على الطريق السريع الرابط بين الخرطوم ومدينة ود مدني، وسيطرت على قرية تلو أخرى.

وهاجمت قوات الدعم السريع ود مدني قبل أيام، مما دفع 300 ألف شخص إلى النزوح مجددا سواء إلى مناطق أخرى في ولاية الجزيرة أو نحو الولايات المجاورة مثل سنار والقضارف، وفق الأمم المتحدة، وكانت قوات الدعم على بعد 15 كلم شمال سنار، بحسب ما أكد شهود لفرانس برس.

وأضاف شهود أن طائرات حربية قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع شمال سنار مما أثار الرعب بين السكان.

والجيش هو الوحيد بين طرفي الصراع المزود بقوات جوية.

في المقابل تفضل قوات الدعم السريع العمل من خلال وحدات خفيفة ومتحركة تتنقل باستخدام شاحنات صغيرة مزودة رشاشات ثقيلة.

وحيثما تمر قوات الدعم السريع ينتاب الرعب السيدات والفتيات من التعرض لعنف جنسي، وهو تهديد متكرر في هذه الحرب، بحسب ما تقول منظمة رعاية الأطفال («سايف ذا تشيلدرن»).